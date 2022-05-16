Вид лежащего на полу пациента травмпункта встревожил кемеровчан

Кемеровчане разместили в социальных сетях видео, снятое в травмпункте на улице Николая Островского. Очевидцы засняли, как на полу медучреждения лежит мужчина. Подобная ситуация вызвала возмущение у горожан.

‒...все ходят мимо! Ужас какой-то! ‒ высказались жители кузбасской столицы.

При этом некоторые комментаторы отметили, что горожанин мог быть нетрезвым, из-за чего и расположился на полу. Представители ГАУЗ "ККДЦ им. И.А. Колпинского" подтвердили предположения пользователей Сети.

‒ Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не соблюдал рекомендации медицинского персонала. Уложить пациента на кушетку не представлялось возможным, так как тот осуществлял противодействие, а также в связи с риском падения. Тем не менее, динамическое наблюдение за пациентом осуществлялось медицинским персоналом, ‒ сообщили сотрудники медучреждения.

Также специалисты отметили, что пациент получил необходимую медицинскую помощь в полном объеме.