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Вид лежащего на полу пациента травмпункта встревожил кемеровчан

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Пользователи Сети из кузбасской столицы сообщили о лежащем на полу медучреждения мужчине. Медики прокомментировали ситуацию.

Кемеровчане разместили в социальных сетях видео, снятое в травмпункте на улице Николая Островского. Очевидцы засняли, как на полу медучреждения лежит мужчина. Подобная ситуация вызвала возмущение у горожан.

‒...все ходят мимо! Ужас какой-то! ‒ высказались жители кузбасской столицы.

При этом некоторые комментаторы отметили, что горожанин мог быть нетрезвым, из-за чего и расположился на полу. Представители ГАУЗ "ККДЦ им. И.А. Колпинского" подтвердили предположения пользователей Сети.

‒ Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не соблюдал рекомендации медицинского персонала. Уложить пациента на кушетку не представлялось возможным, так как тот осуществлял противодействие, а также в связи с риском падения. Тем не менее, динамическое наблюдение за пациентом осуществлялось медицинским персоналом, ‒ сообщили сотрудники медучреждения.

Также специалисты отметили, что пациент получил необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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