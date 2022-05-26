ВИЧ в Кузбассе начал чаще передаваться половым путем

Передвижные пункты, в которых можно бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ, действуют на территории Кузбасса. С начала этого года проверились уже 2 017 жителей региона, 13 из них узнали о положительном статусе. При этом медики отмечают, что в области выросло количество случаев заражения во время полового контакта.

– К сожалению, на сегодняшний день превалирует половой путь передачи. Если в прошлом году этот показатель составлял 77% от общего числа выявленных случаев, то в первом квартале 2022 года – уже 82%, – сообщает Минздрав Кузбасса.

Специалисты подчеркнули, что время тестирования занимает около 10-15 минут. Процедура особенно рекомендуется планирующим беременность парам, а также людям, которые употребляют наркотики.