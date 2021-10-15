В этом году коллектив представляет программу, посвященную творческому вкладу в песенное наследие ВИА "Синяя птица" создателей и основателей ансамбля Роберта и Михаила Болотных. В концерте прозвучат уже полюбившиеся хиты из золотого репертуара ансамбля, ставшие поистине народными, а также песни, прежде никогда не исполняемые в концертной программе.

Многие поклонники творчества ансамбля уже успели познакомиться с новыми композициями и вспомнить незаслуженно забытые песни из раннего репертуара, написанные в неповторимой лирической манере, характерной для творчества ВИА "Синяя птица".

Кузбассовцам ВИА "Синяя птица" подготовил неповторимый и полный приятных сюрпризов праздник песни! Уйти с головой в атмосферу золотых 70-х-80х, услышать новые песни, насладиться любимыми хитами ансамбля и вернуться назад полными свежих сил и энергии приглашает легендарный ВИА "Синяя птица".

ВИА "Синяя птица"

27 октября, среда, 19:00

6+