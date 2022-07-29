Ветхая куча досок нависла над головами прохожих в Кемерове

Жители областного центра, проходя мимо дома по адресу улица Патриотов, 11, подняли головы, после чего испытали сильный испуг: над ними нависла смертельная опасность в виде досок, которые оказались свалены на кровле здания.

– На Патриотов, 11 решили снять новую часть "Пункта назначения" без участия профессиональных актеров, – отметил интернет-пользователь.

На кадрах видно, что на крыше располагается большая куча досок и лежат они совсем неустойчиво, поскольку ничем не зафиксированы.