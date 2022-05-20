Ветер сорвал крышу дома в кузбасском городе

Со слов жителей Ленинска-Кузнецкого, после мощной непогоды у одного из домов снесло крышу. Соответствующая информация появилась на просторах Сети.

– Ну вот и пришли грозы, на Топкинской 160 снесло крышу за эту ночь,– указал автор.

Судя по видео, в течении дня рабочие проводили работы по восстановлению поврежденного участка кровли двухэтажного здания.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что одно из деревьев у кемеровского дома обрушилось на кровлю здания. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.