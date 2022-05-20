Ветер распространил огонь на несколько гектаров тайги в Кузбассе

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Возгорание лесного массива произошло в Кемеровской области. Журналист AVOKADO выяснил подробности.

Накануне, 19 мая, в социальных сетях появились кадры, снятые с борта вертолета, пролетавшего над местностью у горы Бельсу в Междуреченском лесничестве. На видео попал дым, поднимающийся над деревьями.


Представители Департамента лесного комплекса Кузбасса сообщили, что с утра минувшего дня на тушении были задействованы 26 человек и авиация, которая применяла водосливное устройство. Корреспондент AVOKADO уточнил в пресс-службе департамента, что первоначально площадь пожара составляла 0,5 га, однако в 14:00 поднялся ветер с порывами до 18 метров в секунду. Он и распространил огонь на площадь в 10 га. По состоянию на утро 20 мая, возгорание не ликвидировано полностью, будут привлечены дополнительные силы.


Тушение осложняется труднодоступной горной местностью.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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