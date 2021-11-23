Ветер и метель: МЧС предупредило кузбассовцев об ухудшении погоды

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Специалисты МЧС, на основании данных Кемеровского гидрометцентра, сообщили о штормовом ветре и гололеде 23 ноября.

Сообщается, что сегодня, 23 ноября, на территории Кемеровской области ожидается ветер от 7 до 12 метров в секунду, с порывами до 22 метров в секунду. Днем на дорогах гололед.


В связи с ухудшением погодных условий, водителям рекомендуется избегать резких маневров, следить за соблюдением скоростного режима и соблюдать дистанцию. Особое внимание необходимо обратить на то, что из-за гололеда сцепление колес с дорогой будет снижено, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кузбассу. Транспортные средства, по возможности, следует припарковать в гаражах или на закрытых стоянках.


Всем жителям региона рекомендуют проявить бдительность при нахождении на улице: не пережидать непогоду около деревьев и опор ЛЭП, а также конструкций, которые могут быть снесены сильным ветром.

Да!
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