Ветер и метель: МЧС предупредило кузбассовцев об ухудшении погоды

Сообщается, что сегодня, 23 ноября, на территории Кемеровской области ожидается ветер от 7 до 12 метров в секунду, с порывами до 22 метров в секунду. Днем на дорогах гололед.

В связи с ухудшением погодных условий, водителям рекомендуется избегать резких маневров, следить за соблюдением скоростного режима и соблюдать дистанцию. Особое внимание необходимо обратить на то, что из-за гололеда сцепление колес с дорогой будет снижено, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кузбассу. Транспортные средства, по возможности, следует припарковать в гаражах или на закрытых стоянках.

Всем жителям региона рекомендуют проявить бдительность при нахождении на улице: не пережидать непогоду около деревьев и опор ЛЭП, а также конструкций, которые могут быть снесены сильным ветром.