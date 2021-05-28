Ветер частично разрушил крышу отремонтированной школы в Кузбассе

Последствиями буйства стихии местные жители поделились в социальных сетях. Как стало известно, наиболее серьезно порывы ветра ударили по школе № 32 в Белове. Судя по кадрам, у здания сорвало часть крыши.

– Школа № 32 проверку на устойчивость к ветру не прошла! Переделываем! – заявил автор снимка.

При этом, по словам пользователей Сети, ветер повредил кровлю на здании учебного заведения, в котором недавно был поведен капитальный ремонт. Многие комментаторы в своих сообщениях обратили внимание на ветхое состояние других городских школ.