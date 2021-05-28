Ветер частично разрушил крышу отремонтированной школы в Кузбассе

0
Фото:  

Накануне на территории Кемеровской области бушевали сильные порывы ветра, которые обернулись разрушениями. Очевидцы разместили в Сети фотографии с поврежденной крышей в городе Белово.

Последствиями буйства стихии местные жители поделились в социальных сетях. Как стало известно, наиболее серьезно порывы ветра ударили по школе № 32 в Белове. Судя по кадрам, у здания сорвало часть крыши.

Школа № 32 проверку на устойчивость к ветру не прошла! Переделываем! – заявил автор снимка.

При этом, по словам пользователей Сети, ветер повредил кровлю на здании учебного заведения, в котором недавно был поведен капитальный ремонт. Многие комментаторы в своих сообщениях обратили внимание на ветхое состояние других городских школ.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25494

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined