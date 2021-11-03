Трикотажная шаль
Любая шаль ассоциируется у нас с уютом: горячим чаем, пирожками, а еще с нашими бабушками. Да, ей действительно можно скрасить любой прохладный день, однако для повседневной носки этот аксессуар подходит только тем, кому уже давно за 80 лет. Лучше всего оставить уютную шаль для домашних посиделок, а в офис или на улицу надевать свободный, пушистый джемпер или шерстяной акцентный жакет.
Черная юбка миди с оборками
Юбки с оборками были весьма популярны в XIX веке: тогда это дизайнерское решение придавало образам барышень особую легкость и красоту. Спешим сообщить: на дворе XXI век, поэтому о стиле, присущем русским дворянкам, давно пора забыть. Кстати, хуже всего оборки смотрятся на черных юбках миди: такой предмет гардероба подойдет разве что для костюма на Хэллоуин. В остальных случаях он лишь подчеркнет возраст хозяйки, чем окажет ей медвежью услугу. Вместо него лучше подобрать для повседневной носки прямую лаконичную модель нежных оттенков: лимонного, бежевого, лавандового или розового. Такая юбка и образ освежит, и поможет визуально скинуть пару прожитых лет.
Туфли с перфорацией
Туфли, босоножки и лоферы с перфорацией – неотъемлемый спутник образа наших бабушек. Если подобную обувь наденет даже самая прекрасная женщина в расцвете лет, она лишь подчеркнет, что время ее молодости кануло безвозвратно. Предлагаем отказаться от этих морально устаревших моделей и примерить удобные и стильные кроссовки, а также туфли с эффектом плетения на устойчивом каблуке. Если боитесь, что ноги будут уставать, подберите любую другую обувь без каблуков, ориентируясь на современные модные тенденции.
Кардиган-балахон
Бесформенным кардиганом-балахоном многие привыкли заменять тонкие пальто в начале осени или теплой весной. Уверяем вас, такая замена является проигрышной: в балахоне вам будет не только холодно, но и неуютно, так как из модницы и красотки он превратит вас в серую возрастную даму. Создать с ним стильные сочетания просто невозможно, поэтому лучше использовать актуальные альтернативы: плотные вязаные оверсайз-кардиганы нормальной длины с достаточно широкими рукавами.
Горчичные оттенки
К сожалению, некоторые ультрамодные цвета тоже могут старить. Речь идет не только о коричневом, синем и черном, в этот список попадает и топовый горчичный оттенок. Чем старше девушка, выбирающая носить горчичные вещи, тем больше вероятности, что они подчеркнут наметившиеся на ее лице круги под глазами и придадут коже нездоровый оттенок. Окружающим сразу станут видны все мелкие (тем более крупные) морщинки. Подходите к подбору вещей грамотно и одевайтесь согласно своему цветотипу.
Верхняя одежда с цветочным узором
Разумеется, цветочный принт никогда не потеряет актуальности, однако носить украшенные им предметы верхней одежды уже не модно. Покупать пальто и куртки в цветочек не рекомендуется даже молодым девушкам, что и говорить о прекрасных солидных дамах. Если вы привыкли быть яркой и выделяться из толпы, попробуйте купить пальто в клетку. Лучше всего, чтобы оно имело
свободный крой и не опускалось ниже колен. Подобный наряд уместен в любой ситуации: в нем можно появляться на публике и быть уверенной в собственной неотразимости.
Конечно, одежда – это еще не все. Возраста могут прибавить и устаревшие стрижки. Тут мы рассказали, какие прически под запретом и какими альтернативными образами их заменить.
Источник фото: unsplash.com, pixabay.com
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