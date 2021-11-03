Разумеется, цветочный принт никогда не потеряет актуальности, однако носить украшенные им предметы верхней одежды уже не модно. Покупать пальто и куртки в цветочек не рекомендуется даже молодым девушкам, что и говорить о прекрасных солидных дамах. Если вы привыкли быть яркой и выделяться из толпы, попробуйте купить пальто в клетку. Лучше всего, чтобы оно имело

свободный крой и не опускалось ниже колен. Подобный наряд уместен в любой ситуации: в нем можно появляться на публике и быть уверенной в собственной неотразимости.

Конечно, одежда – это еще не все. Возраста могут прибавить и устаревшие стрижки. Тут мы рассказали, какие прически под запретом и какими альтернативными образами их заменить.

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