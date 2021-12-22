Вертолетный комплекс с часовней и сосновым бором попал на продажу в Кузбассе

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Покупателю вертолетного комплекса в Кемеровской области, на территории которого имеется часовня и сосновый бор, придется отдать за сделку более 1 млрд рублей.

Накануне на популярной интернет-платформе появилось объявление о продаже вертолетного комплекса, расположенного в Прокопьевском муниципальном округе. Площадь объекта составляет 120 298 квадратных метров, на которых расположены:

  • Вертодром;
  • торгово-производственное здание с гостиничными номерами для гостей;
  • внедорожная трасса для проведения тест-драйвов и презентаций автомобилей протяженностью около двух километров;
  • часовня Святой Ксении Блаженной;
  • парковка с сосновым бором.

Продавец также отмечает, что на территории вертолетного комплекса имеется земля под застройку. Цена объекта составляет 1 100 000 000 рублей, что равняется почти 15 млн долларов.

Фото: Avito

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