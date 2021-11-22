Вертолет кузбасской санавиации минувшей ночью покинул регион

География полетов воздушных бортов кузбасской санитарной авиации расширилась за минувшую ночь. Специалисты указали, что в темное время суток была произведена эвакуация тяжелого пациента по маршруту Новокузнецк-Новосибирск. Подробности о результатах спасательной операции они рассказали в Instagram-аккаунте.
– Эвакуация прошла успешно, без ухудшения состояния пациента, – следует из текста публикации.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровский аэропорт возобновит прямые авиасообщения с Екатеринбургом.
Загрузка комментариев