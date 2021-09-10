Вероника Валериевна Власова, заместитель главного врача Кузбасской областной клинической больницы имени С.В. Беляева, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ.

Вероника Валериевна родилась в городе Кемерово в 1966 году. В старших классах школы решила посвятить свою жизнь медицине. После окончания с отличием в 1990 году медицинского института начала работать акушером-гинекологом в Кемеровской областной клинической больнице. Благодаря любви к своему делу и постоянному развитию прошла путь от врача акушера-гинеколога, заведующей гинекологическим отделением до заместителя главного врача по гинекологической помощи. Вероника Валериевна является автором и соавтором более 100 научных работ. На ее счету тысячи успешных операций, сотни спасенных жизней и родившихся малышей.

Вероника Валериевна награждена медалью "За заслуги в развитии медицины и здравоохранения" и множеством областных наград.

"Я хочу, чтобы каждый житель имел доступ к качественной и высококвалифицированной медицинской помощи, а Кузбасс стал одной из основных российских площадок по апробации и внедрению передовых технологий в области здравоохранения!"

– Почему Вы решили идти на выборы?

– Я – врач! Я всегда гордилась Российским здравоохранением, гордилась Кузбасской областной клинической больницей. Работа в многопрофильном учреждении, в единой команде с врачами различных специальностей: хирургами, терапевтами, акушерами-гинекологами позволила нам добиться высоких результатов в оказании специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Последние тридцать лет моей жизни прошли в режиме 24/7 дней в неделю. Для меня хирургия – огромная зона ответственности, когда принимаешь решения, не имея права на ошибку. Но жизнь не стоит на месте… Для меня решение идти на выборы – логичный шаг: многие вопросы здравоохранения, которые необходимо решать, перекликаются с тем, чем я ежедневно занимаюсь. Считаю, что накопленный профессиональный и управленческий опыт поможет мне в законодательной деятельности – в общении с людьми, в принятии новых важных решений. Я иду в Государственную Думу, чтобы каждый гражданин имел доступ к качественной и высококвалифицированной медицинской помощи, а Кузбасс стал одной из основных российских площадок по апробации и внедрению передовых технологий в области здравоохранения.

– Как отреагировали коллеги на это решение?

Неоднозначно… С одной стороны, уход из практического здравоохранения, особенно в период острого дефицита медицинских кадров, потеря врача, с которым на протяжении многих лет коллеги решали вопросы, первоначально вызывал у них бурю сомнений. С другой стороны, есть понимание того, что в законодательной деятельности должен участвовать специалист, знающий проблемы медицины изнутри. Несмотря на сожаление, коллеги поддержали меня, что проявилось в их активном участии в формировании предложений для Народной программы. Проводились встречи, обсуждения, дискуссии среди персонала различных учреждений Кемеровской области. Собранные предложения зададут основные векторы работы партийной фракции в новом созыве Государственной Думы. Медицинское сообщество Кузбасса – за меня!

– В случае победы, какие задачи вы ставите перед собой?

Сегодня, когда мы все еще страдаем от пандемии новой коронавирусной инфекции, наше общество осознало значимость профессии врача и конкретных людей, которые ежедневно спасают сотни человеческих жизней. Мы приобрели большой опыт работы в условиях нестабильной эпидемиологической ситуации. При этом мы столкнулись с новыми проблемами, которые требуют решения. Для меня основной задачей является поднятие престижа профессии врача, и тогда многие медицинские вопросы будут решаться более эффективно. Сейчас активно проводится модернизация здравоохранения. Во главе всего – здоровье каждого человека. Наша задача состоит в оказании медицинской помощи любому гражданину, вне зависимости от того, живет он в крупном городе или в поселке. В нашем регионе ведется последовательная работа по повышению качества и доступности медицинской помощи. Именно первичному звену уделяется особое внимание. Идет планомерная модернизация больниц малых городов и сельских территорий, чтобы жители могли получать оперативную медицинскую помощь.

– Принятия какого закона Вы будете добиваться в первую очередь?

В современных условия одним законом невозможно решить все проблемы, которые стоят перед здравоохранением. Необходимо отметить, что сегодня уже очень много сделано для здравоохранения Кузбасса. Многогранно решается проблема модернизации первичного звена: только в 2021 году открыто 40 новых фельдшерско-акушерских пунктов и 5 врачебных амбулаторий. Для создания возможностей по прохождению диспансеризации начали работу 42 передвижных медицинских комплекса. 26 августа 2021 г. Губернатор Сергей Евгеньевич Цивилев объявил о старте проекта "Моя новая поликлиника". По информации регионального Минздрава, с 2021 года в течение пяти лет в Кузбассе построят еще 193 модульные конструкции. В рамках национальных проектов закупается новое медицинское оборудование, компьютеры, легковые автомобили. Особое внимание уделяется детскому здравоохранению. Продолжается борьба с онкологическими заболеваниями. Для раннего выявления рака в регионе внедрена модель онкоскрининга. В 2021 году подобное обследование смогут пройти почти 1,5 млн жителей Кузбасса. Созданы три центра амбулаторной онкологической помощи, еще два откроются в 2021 году. Отремонтирована поликлиника Кузбасского клинического онкологического диспансера. Для оказания экстренной помощи пациентам с болезнями системы кровообращения в медицинских организациях региона работают два региональных сосудистых центра и 11 первичных сосудистых отделений. Обновляется служба скорой медицинской помощи. Решается кадровый вопрос. Медицинские работники трудоустраиваются в отдаленные территории Кузбасса. Для привлечения специалистов работают федеральные и региональные программы. По программе "Земский доктор" в 2020 году получили выплаты 53 врача, по программе "Земский фельдшер" — 58 фельдшеров. По программе привлечения дефицитных специалистов только в 2020 году получили выплаты в 1 миллион рублей 67 врачей и 54 фельдшера. В Кузбассе реализованы региональные меры поддержки для медработников: подъемные молодым специалистам, выплаты медикам дефицитных специальностей, социальная поддержка впервые трудоустроившихся на терапевтические и педиатрические участки, доплата за наставничество. Активно продолжается ремонт и строительство новых больничных корпусов. В 2021 году в Новокузнецке завершится строительство новой современной инфекционной больницы.

– Какие проблемы кузбасской медицины Вы сейчас можете обозначить, как Вы предлагаете их решить?

Несмотря на принимаемые меры, в Кузбассе остро стоит кадровый вопрос. Мы намерены добиваться решения кадрового вопроса с помощью реализации следующих мер:

- обеспечение возможности трудоустройства в медицинские организации студентов высших и средних медицинских учебных заведений после прохождения обязательной практики в соответствии с программами их подготовки;

- создание института наставничества, когда практикующие врачи берут "под крыло" молодых специалистов по окончании ими ординатуры, консультируют их, делятся опытом;

- включение в программы подготовки врачей освоение цифровых компетенций, обеспечение обучения на основе современных технических решений. Кадровый вопрос требует дальнейших решений. Работа в этом направлении продолжается. Все, что предстоит сделать, подробно отражено в Народной программе партии Единая Россия.