+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Верблюды вышли к огородам кузбассовцев

0
Фото:  

В кузбасском поселении местные жители оказались удивлены соседством с необычными существами: вместо коров и других прирученных животных к их огородам подошли верблюды.

Жители кузбасского поселения в один из дней обнаружили, что у их огородов пасутся верблюды. Нетипичные для Сибири животные быстро привлеки внимание любопытных граждан, которые поспешили снять их на камеру.

– Верблюды с села Красного! – уточнили в подписи.

На опубликованной съемке видно, как пятеро жвачных живых существ с жировыми горбами неспешно прогуливались по полю. Интернет-пользователи заявили, что у верблюдов в Кузбассе есть хозяин, который в прошлом году имел в своей собственности только одного млекопитающего, а в этом его владения существенно приумножились. По данным осведомленных источников, на кадрах запечатлены две самки, один самец и еще двое их детенышей.

Видео: ВКонтакте / Надежда Трофимова

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36035

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined