Верблюды вышли к огородам кузбассовцев

Жители кузбасского поселения в один из дней обнаружили, что у их огородов пасутся верблюды. Нетипичные для Сибири животные быстро привлеки внимание любопытных граждан, которые поспешили снять их на камеру.

– Верблюды с села Красного! – уточнили в подписи.

На опубликованной съемке видно, как пятеро жвачных живых существ с жировыми горбами неспешно прогуливались по полю. Интернет-пользователи заявили, что у верблюдов в Кузбассе есть хозяин, который в прошлом году имел в своей собственности только одного млекопитающего, а в этом его владения существенно приумножились. По данным осведомленных источников, на кадрах запечатлены две самки, один самец и еще двое их детенышей.