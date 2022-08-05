О проблеме сообщили в социальных сетях новокузнечане, проживающие в одном из дворов на улице Чекистов. По словам горожан, более двух лет назад придомовая территория была отремонтирована, и после этого дождевая вода начала регулярно затоплять отведенное для автомобилей пространство. Жители южной столицы Кузбасса также разместили снимок, на котором видны дети, играющие в образовавшейся луже.

‒ Своя Венеция в Новокузнецке! <...> как ни дождь — к машине невозможно подойти, ‒ рассказали новокузнечане.

Комментаторы пошутили, что для комфортного передвижения по такой воде горожанам потребуются гондолы.