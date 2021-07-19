Велосипедист попал в больницу после аварии на железнодорожных путях под Новокузнецком

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Локомотив сбил проигнорировавшего звуковой сигнал состава жителя южной столицы Кузбасса. Машинисту пришлось экстренно тормозить, пострадавший был доставлен в больницу.

Произошел инцидент накануне утром на участке перегона станций Мыски – Кейзак. Там же, нарушая правила нахождения на железнодорожных объекта, 46-летний новокузнечанин проходил в опасной близости к рельсам вместе с велосипедом. Передвигался он по направлению движения поезда. Однако в какой-то момент на путях появился состав.


Машинист подал предупредительный сигнал, но велосипедист, среагировавший на звук, не предпринял никаких мер по увеличению дистанции от ближайшего рельса, и локомотив настиг новокузнечанина.

- <…> поезд уже в плотную приблизился к мужчине и того качнуло в сторону колеи, зацепив при этом локомотивом. Заметив это, машинист применил экстренное торможение, - уточнили в пресс-службе УТ МВД по СФО.

На месте работали медики. Пострадавший был госпитализирован с различными травмами в одну из больниц Мысков. Силовики организовали проверку: устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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