Величина прожиточного минимума выросла в Кузбассе

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Власти Кемеровской области повысили размер прожиточного минимума для всех категорий населения.

Согласно постановлению, опубликованному в электронном бюллетене правительства Кузбасса, в регионе с 1 июня 2022 года вырос уровень прожиточного минимума. Из документа следует, что изменения затронули все категории граждан.

– Установить с 01.06.2022 величину прожиточного минимума в целом по Кемеровской области – Кузбассу на душу населения – 12667 рублей, для трудоспособного населения – 13806 рублей, пенсионеров – 10893 рубля, детей – 12874 рубля, – говорится в постановлении.

Ранее прожиточный минимум в регионе составлял 10 727 рублей на душу населения.

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