Ведущий российский оркестр народных инструментов даст свой концерт на кемеровской сцене

Лауреат всероссийского и международного конкурсов Красноярский филармонический русский оркестр имени А. Ю. Бардина входит в число ведущих оркестров страны. Предшественник коллектива – первый Сибирский Великорусский оркестр под управлением Василия Авксентьева появился в Красноярске в 1910 году. Он имел большой успех у публики и просуществовал до 1937 года. После этого создавалось много самодеятельных оркестров русских народных инструментов, но

профессиональный коллектив появился лишь в 1993 году, а спустя 5 лет он уже вошел в состав Красноярской филармонии.

С 1995 по 2010 год художественным руководителем и главным дирижером оркестра был народный артист, академик Петровской академии наук и искусств России Анатолий Юрьевич Бардин – опытный музыкант, тонкий интерпретатор сочинений различных стилей и направлений. Своим талантом и трудолюбием за очень короткое время он вывел коллектив в число ведущих оркестров России. Народный артист России Дмитрий Хворостовский назвал коллектив "лучшим оркестром народных

инструментов России".

В репертуаре коллектива около трех тысяч произведений различныхстилей и направлений. Немало сочинений написано современными композиторами специально для русского оркестра Красноярской краевой филармонии.

15 октября, пятница, 17:30

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