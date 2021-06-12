Ведущие скрытый надзор инспектора ГИБДД займутся визуальной фиксацией телефонных разговор за рулем

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Полицейские в России смогут снять на видео или сфотографировать водителей в то время, когда они разговаривают по телефону или опасно водят при тайном надзоре.

О грядущих изменениях в сфере скрытого наблюдения за ситуацией на дороге рассказал начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин. Его слова передают ТАСС.


Так, из его ответа журналистам стало известно, что все фото- и видеоматериалы с дорог сотрудники ГИБДД в дальнейшем смогут использовать в качестве доказательств того, что определенный гражданин действительно разговаривал по телефону в тот момент, когда управлял автомобилем.


Кроме того, аналогичным способ сотрудники ведомства смогут фиксировать и опасное вождение на дорогах при проведении скрытого надзора.

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