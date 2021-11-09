Ведро с золой стало причиной смертельного пожара в кузбасском доме

В ГУ МЧС по Кузбассу прокомментировали пожар в жилом частном доме на улице Пушкина в Таштаголе. По словам собеседника, возгорание произошло 20:40, а через 11 минут на месте инцидента уже работали восемь пожарных и две единицы техники.

– В результате пожара сгорела веранда на площади 10 квадратных метров. Также огонь повредил кухню на площади пяти квадратных метров, – сообщили корреспонденту AVOKADO в МЧС.

Открытое пламя удалось ликвидировать в 20:59 по местному времени.

При этом в администрации Таштагольского района сообщили, что на участке заживо сгорела женщина 1969 года рождения и получил сильные ожоги мужчина 1965 года рождения. По предварительным данным, огонь мог возникнуть из-за ведра с золой, которое было выставленное на веранду, передает VSE42.Ru.