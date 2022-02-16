Ведро с золой привело к гибели пожилой кемеровчанки

Инцидент произошел в Кемерове в декабре прошлого года. По версии следствия, 44-летний мужчина распивал алкоголь у себя дома, при этом в помещении также находилась 70-летняя мать его сожительницы. Кемеровчанин почистил печь, выставил ведро с золой на веранду, а сам лег спать. Горячая зола привела к пожару в помещении. Когда мужчина заметил задымление, он отправился к соседям, чтобы вызвать сотрудников экстренных служб. При этом пожилая женщина, которая плохо передвигалась из-за болезни ног, осталась одна.

"Прибывшие спасатели, ликвидировав возгорание, обнаружили тело 70-летней потерпевшей. Пожарно-техническая экспертиза показала, что возгорание произошло из-за источника тепла, которым стало ведро с золой", – сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Кемеровчанин сотрудничал со следствием и признал вину. Дело о причинении смерти по неосторожности рассмотрит суд.