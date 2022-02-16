+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Ведро с золой привело к гибели пожилой кемеровчанки

0
Фото:  

Суд рассмотрит дело жителя кузбасской столицы, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Инцидент произошел в Кемерове в декабре прошлого года. По версии следствия, 44-летний мужчина распивал алкоголь у себя дома, при этом в помещении также находилась 70-летняя мать его сожительницы. Кемеровчанин почистил печь, выставил ведро с золой на веранду, а сам лег спать. Горячая зола привела к пожару в помещении. Когда мужчина заметил задымление, он отправился к соседям, чтобы вызвать сотрудников экстренных служб. При этом пожилая женщина, которая плохо передвигалась из-за болезни ног, осталась одна.

"Прибывшие спасатели, ликвидировав возгорание, обнаружили тело 70-летней потерпевшей. Пожарно-техническая экспертиза показала, что возгорание произошло из-за источника тепла, которым стало ведро с золой", – сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Кемеровчанин сотрудничал со следствием и признал вину. Дело о причинении смерти по неосторожности рассмотрит суд.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33740

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined