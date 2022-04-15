Вечерний рейс до отдаленного района появится в Кемерове

В скором времени в городе Кемерово будет запущен новый вечерний маршрут. По данным представителей УЕЗТУ автобусы будут развозить пассажиров после 19:00.

– При переходе пассажирского транспорта на летнее расписание 30 апреля текущего года, будут внесены изменения в расписание движения маршрута № 84 "КЭМЗ – д.п. Шалготарьян", а именно после 19 часов появится вечерний рейс, – уточнили специалисты.

Так, сейчас пассажирский автобус № 84 отходит от КЭМЗ в 18:51. Однако такой график категорически не устраивает местных граждан, которые в позднее время не могут попасть в Шалготарьян.