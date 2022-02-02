Вечерние проверки водителей пройдут в Кемерове 2 февраля

Сегодня, 2 февраля, в Кемерове будут проведены проверки водителей по перевозке детей-пассажиров. Рейды пройдут в разных районах города в вечернее время.

Сотрудники Госавтоинспекции кузбасской столицы напомнили, что водители должны использовать автокресла при перевозке детей в возрасте до 12 лет на переднем и до семи лет на заднем сидении. Нарушителей ждет штраф в размере трех тысяч рублей.

Автомобилистов призывают не рисковать жизнями детей и соблюдать правила их перевозки и безопасный скоростной режим.