Вечерние проверки водителей пройдут в Кемерове 2 февраля

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Госавтоинспекция кузбасской столицы проведет массовые рейды по поиску нарушителей.

Сегодня, 2 февраля, в Кемерове будут проведены проверки водителей по перевозке детей-пассажиров. Рейды пройдут в разных районах города в вечернее время.


Сотрудники Госавтоинспекции кузбасской столицы напомнили, что водители должны использовать автокресла при перевозке детей в возрасте до 12 лет на переднем и до семи лет на заднем сидении. Нарушителей ждет штраф в размере трех тысяч рублей.


Автомобилистов призывают не рисковать жизнями детей и соблюдать правила их перевозки и безопасный скоростной режим.

Да!
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