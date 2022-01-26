Пользователи социальных сетей разместили кадры, якобы снятые в общежитии одного из образовательных учреждений Кемерова. На камеру попали умывальники, "облепленные" тараканами разных размеров.

‒ В кемеровском педагогическом колледже вечеринка у шестиногих, ‒ написал автор поста в социальной сети.

Комментаторы возмутились сложившейся ситуации и подчеркнули, что, по их словам, ранее обучавшиеся в данном учреждении также отмечали обилие насекомых. Некоторых пользователей сложившаяся ситуация рассмешила.

‒ "Халявный белок же", "Лови еду, пока не убежали", "Светомузыку им включите. А то скучновато как-то", ‒ пошутили кемеровчане.

На жалобу студентов ответили представители Министерства образования Кемеровской области. По словам специалистов, речь идет о Кузбасском педагогическом колледже. Сотрудники министерства рассказали, что образовательное учреждение заключило договор с дезинфекционным центром и регулярно проводит обработки и контроль за санитарным состоянием комнат.

‒ Кузбасским педагогическим колледжем и дезинфекционным центром <...> заключен и действует договор на выполнение работ по проведению профилактических и истребительных дератизационных и дезинсекционных работ. Дератизация и дезинсекция проводится в помещениях колледжа и общежитии два раза в месяц, последняя проводилась 15 января", ‒ заявили представители регионального Министерства образования.

Специалисты подчеркнули, что следующая обработка запланирована на 30 января.