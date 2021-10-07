Вечеринка поющего квартиросъемщика в Кузбассе разгневала соседей

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Жители кузбасского города в Сети распространили анонимную жалобу на квартиросъемщика, который провел громкий вечер с девушками.

Сообщение от раздраженных поведением соседа горожан из Ленинска-Кузнецкого появилась в сообществе во "ВКонтакте". В публикации пользователи Сети указали, что один из местных жителей снял квартиру, где организовал громкое застолье, чем потревожил других жильцов.

Сосед снимает эту квартиру, хозяйке квартиры стоит его выселить... Перепитый сосед пел очень громко ночью в караоке с девушками. К нему пришел муж , достучаться так и не смог, пояснила подписчица паблика.

Также автор поста указал, что на вечеринку с караоке были приглашены неизвестные девушки. Из видео, прикрепленного к публикации, следует, что шум с гулянья, где исполнялась популярная музыкальная композиция Юрия Шатунова - "Седая ночь", из съемной квартиры разнесся по всей улице.


Комментаторы предложили разрешить конфликт с громким весельчаком при помощи отключения электричества. Для этого они посоветовали жильцам "откусить провода" в распределительном блоке, расположенном в подъезде.

Да!
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