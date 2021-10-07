Вечеринка поющего квартиросъемщика в Кузбассе разгневала соседей

Сообщение от раздраженных поведением соседа горожан из Ленинска-Кузнецкого появилась в сообществе во "ВКонтакте". В публикации пользователи Сети указали, что один из местных жителей снял квартиру, где организовал громкое застолье, чем потревожил других жильцов.

– Сосед снимает эту квартиру, хозяйке квартиры стоит его выселить... Перепитый сосед пел очень громко ночью в караоке с девушками. К нему пришел муж , достучаться так и не смог, – пояснила подписчица паблика.

Также автор поста указал, что на вечеринку с караоке были приглашены неизвестные девушки. Из видео, прикрепленного к публикации, следует, что шум с гулянья, где исполнялась популярная музыкальная композиция Юрия Шатунова - "Седая ночь", из съемной квартиры разнесся по всей улице.

Комментаторы предложили разрешить конфликт с громким весельчаком при помощи отключения электричества. Для этого они посоветовали жильцам "откусить провода" в распределительном блоке, расположенном в подъезде.