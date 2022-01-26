Событие состоится в четверг, 17 февраля, в 18:30
Концерт, в котором русский народный инструмент балалайка предстанет как сольный инструмент. Солист ‒ Иван Громыко, лауреат международных конкурсов, артист Губернаторского оркестра русских народных инструментов.
Прозвучат традиционные обработки русских народных песен, они продемонстрируют виртуозность инструмента и солиста, покажут, как современно могут звучать народные мелодии, имеющие столетнюю историю.
В исполнении Ивана Громыко также прозвучит музыка современных композиторов, созданная для балалайки. Это программные произведения в жанрах академической инструментальной музыки Е. Тростянского – "Ноктюрн", "Гротеск и размышление", А. Цыганкова – "Светлая Русь". А какими оригинальными в своеобразном "русском" тембре балалайки предстанут изысканный Н. Метнер, проникновенно-трогательный Ж. Косма, страстный А. Пьяццолла!
Исполнители:
лауреаты международных конкурсов
Иван Громыко (балалайка)
Ирина Прокопчук (фортепиано)
Музыковед Ольга Гусева
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