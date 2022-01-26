Вечер инструментальной музыки "Отражение" состоится в Филармонии Кузбасса

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Русские народные песни и произведения современных композиторов для балалайки прозвучат со сцены Государственной Филармонии Кемеровской области.

Событие состоится в четверг, 17 февраля, в 18:30


Вечер инструментальной музыки "Отражение"

Концерт, в котором русский народный инструмент балалайка предстанет как сольный инструмент. Солист ‒ Иван Громыко, лауреат международных конкурсов, артист Губернаторского оркестра русских народных инструментов.

Прозвучат традиционные обработки русских народных песен, они продемонстрируют виртуозность инструмента и солиста, покажут, как современно могут звучать народные мелодии, имеющие столетнюю историю.

В исполнении Ивана Громыко также прозвучит музыка современных композиторов, созданная для балалайки. Это программные произведения в жанрах академической инструментальной музыки Е. Тростянского – "Ноктюрн", "Гротеск и размышление", А. Цыганкова – "Светлая Русь". А какими оригинальными в своеобразном "русском" тембре балалайки предстанут изысканный Н. Метнер, проникновенно-трогательный Ж. Косма, страстный А. Пьяццолла!


Исполнители:

лауреаты международных конкурсов

Иван Громыко (балалайка)

Ирина Прокопчук (фортепиано)

Музыковед Ольга Гусева

6+


Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.
Обращаем внимание, что билеты можно приобрести по Пушкинской карте.
Да!
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