Вечер гитарной музыки пройдет в кемеровской филармонии

0

Филармония Кузбасса приглашает жителей и гостей областной столицы на концерт Сергея Перелехова.

Событие состоится во вторник, 17 мая, в 18:3


Вечер гитарной музыки Сергея Перелехова
Сергей Перелехов родился в 1997 году в г. Кемерово. С 2017 года учился в классе профессора Николая Комолятова в Российской академии музыки имени Гнесиных, с 2019 года продолжает обучение у Артема Дервоеда.
Лауреат более 40 областных, всероссийских и международных конкурсов гитаристов, в том числе международного конкурса Кристофера Паркенинга в Малибу (2019), гитарного конкурса в Майами (2022), имени Мигеля Льобета в Барселоне (2020), MARTINEZ в Изерлоне (2021, Германия). Стипендиат фонда «Юные дарования Кузбасса», обладатель звания «Достояние Сибири», удостоен Гранта Президента России. В 2019 году дебютировал на Московском фестивале камерной гитарной музыки имени Александра Пономарчука «Золотые грифы» в Башмет-центре. В 2020 году принял участие в молодежной программе XV Московского международного фестиваля «Виртуозы гитары». В 2021 году во время концертного тура в Испании записал свой первый альбом, в который вошли пьесы отечественных и зарубежных авторов.

В 2022 году принял участие в XVI Московском международном фестивале «Виртуозы Гитары», выступив на сцене Концертного зала имени Чайковского.

Музыкант отдает предпочтение европейской романтической музыке, аранжировкам русских мелодий и современным пьесам. Также в репертуаре имеются собственные переложения фортепианной музыки.


Концерт в двух отделениях продолжительностью 2 часа.


6+


Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36067

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined