Вечер гитарной музыки пройдет в кемеровской филармонии

Событие состоится во вторник, 17 мая, в 18:3

Вечер гитарной музыки Сергея Перелехова

Сергей Перелехов родился в 1997 году в г. Кемерово. С 2017 года учился в классе профессора Николая Комолятова в Российской академии музыки имени Гнесиных, с 2019 года продолжает обучение у Артема Дервоеда.

Лауреат более 40 областных, всероссийских и международных конкурсов гитаристов, в том числе международного конкурса Кристофера Паркенинга в Малибу (2019), гитарного конкурса в Майами (2022), имени Мигеля Льобета в Барселоне (2020), MARTINEZ в Изерлоне (2021, Германия). Стипендиат фонда «Юные дарования Кузбасса», обладатель звания «Достояние Сибири», удостоен Гранта Президента России. В 2019 году дебютировал на Московском фестивале камерной гитарной музыки имени Александра Пономарчука «Золотые грифы» в Башмет-центре. В 2020 году принял участие в молодежной программе XV Московского международного фестиваля «Виртуозы гитары». В 2021 году во время концертного тура в Испании записал свой первый альбом, в который вошли пьесы отечественных и зарубежных авторов.

В 2022 году принял участие в XVI Московском международном фестивале «Виртуозы Гитары», выступив на сцене Концертного зала имени Чайковского.

Музыкант отдает предпочтение европейской романтической музыке, аранжировкам русских мелодий и современным пьесам. Также в репертуаре имеются собственные переложения фортепианной музыки.

Концерт в двух отделениях продолжительностью 2 часа.

6+

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