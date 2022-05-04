Вечер фортепианной музыки состоится в кемеровской филармонии

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Возможность насладиться фортепианной музыкой представится жителям и гостям столицы Кузбасса.

15 мая, воскресенье, 17:00


"Посвящение Ференцу Листу"
Александр Златин (фортепиано, Москва)

Вечер фортепианной музыки "Посвящение Ференцу Листу". К 210-летию со дня рождения композитора.


Пианист Александр Златин (г. Москва) - лауреат многочисленных российских и международных фортепианных конкурсов. Одна из весомых заслуг пианиста – победа на международном конкурсе American protege в США (г. Нью-Йорк), благодаря которому Александр Златин дал сольный концерт в одном из самых известных залов мира – Карнеги холле. В 2018 году пианист начал сотрудничество с народным артистом России, руководителем оркестра "Фонограф" Сергеем Жилиным, принимает участие в его фортепианных программах, выступает с мэтром отечественного джаза дуэтом в городах России, в престижных залах Москвы. Также Александр Златин активно выступает с сольными программами в России и за рубежом. Концерты артиста проходят всегда с огромным успехом, имеют

положительный резонанс в прессе.


Концерт доступен по Пушкинской карте.

Программа:

1 отделение:

Соната си минор S 178

2 отделение:

Ноктюрн №3 "Грезы любви"

Мефисто-вальс №1

Утешение №3

Трансцендентный этюд №12 "Метель"

Рапсодия №2 (с каденцией С. Рахманинова)

6+

Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Да!
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