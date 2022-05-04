Вечер фортепианной музыки состоится в кемеровской филармонии

15 мая, воскресенье, 17:00
Вечер фортепианной музыки "Посвящение Ференцу Листу". К 210-летию со дня рождения композитора.
Пианист Александр Златин (г. Москва) - лауреат многочисленных российских и международных фортепианных конкурсов. Одна из весомых заслуг пианиста – победа на международном конкурсе American protege в США (г. Нью-Йорк), благодаря которому Александр Златин дал сольный концерт в одном из самых известных залов мира – Карнеги холле. В 2018 году пианист начал сотрудничество с народным артистом России, руководителем оркестра "Фонограф" Сергеем Жилиным, принимает участие в его фортепианных программах, выступает с мэтром отечественного джаза дуэтом в городах России, в престижных залах Москвы. Также Александр Златин активно выступает с сольными программами в России и за рубежом. Концерты артиста проходят всегда с огромным успехом, имеют
положительный резонанс в прессе.
Программа:
1 отделение:
Соната си минор S 178
2 отделение:
Ноктюрн №3 "Грезы любви"
Мефисто-вальс №1
Утешение №3
Трансцендентный этюд №12 "Метель"
Рапсодия №2 (с каденцией С. Рахманинова)
6+
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