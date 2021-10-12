Вечер фортепианной музыки Дмитрия Карпова пройдет в кузбасской столице

Исполнительская деятельность Дмитрия Карпова, одного из самых известных и титулованных пианистов Сибири, началась с 1999 года, когда сразу же после окончания Новосибирской консерватории по классу профессора Мери Лебензон он как один из наиболее ярких, одаренных и в то

же время профессионально оснащенных выпускников был приглашен в Новосибирскую филармонию в качестве солиста и ансамблиста.

Дмитрий Карпов – зрелый, умный, интересный музыкант. Его исполнение отличается яркой индивидуальностью, содержательностью, умением держать слушателя в постоянном эмоциональном напряжении. Дмитрий Карпов постоянно гастролирует по городам России и за

рубежом, его концерты пользуются огромным успехом. Также Дмитрий постоянно сотрудничает со многими известными музыкантами России и зарубежья – он участник более десятка проектов инструментальной и вокальной ансамблевой музыки.

Дмитрий Карпов лауреат многих международных конкурсов. Наиболее значительные достижения – 3-и премии конкурсов им. Станислава Нейгауза (2007 год), IV конкурса пианистов им. Скрябина (2008 год, Москва), диплом II конкурса им. Св. Рихтера (2008 год, Москва), победа в конкурсе Пьяццоллы (2010 год).

Вечер фортепианной музыки Дмитрия Карпова (г. Новосибирск)

29 октября, пятница, 18:30

6+