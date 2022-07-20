"Варвары": кузбассовцы раскритиковали ликвидацию покрышек с клумб

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Жители Кемеровской области возмутились рабочими, которые повредили клумбы.

Свое недовольство уборкой шин с мест цветочных насаждений выразили в социальных сетях ленинск-кузнечане. Горожане заявили, что ликвидация покрышек нанесла вред клумбам и разместили фотографии, на которых видны "проплешины" среди высаженных жильцами растений.

‒ Варвары, все труды жильцов многолетние испортили, ‒ высказались кузбассовцы.

Пользователи Сети не смогли сойтись во мнениях. Часть комментаторов напомнила о том, что шины наносят вред почве. Некоторые же горожане отметили, что ради ликвидации покрышек не стоило повреждать сами насаждения.

‒ Сломали клумбы и бросили покрышки рядом. Видимо, покрышки именно в клумбах вредны, прокомментировала произошедшее жительница Ленинска-Кузнецкого.

Напомним, ранее запрет на использование шин для украшения клумб вызвал бурю негодования у жителей кузбасского города.

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