Вандалы в Новокузнецке затопили аллею с Вечным огнем

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Вандалы взломали задвижки в колодце на Бульваре Героев в Новокузнецке из-за чего переполнилась "чаша слез" и поток воды затопил аллею, где установлен Вечный огонь.

Подробности об акте вандализма в южной столице Кузбасса предал огласке глава города Сергей Кузнецов. Он отметил, что неизвестные злоумышленники вскрыли "сухой" колодец на Бульваре Героев, где находились задвижки для местного бассейна, который носит название "чаша слез".


В результате вторжения нарушителей конструкции оказались перебиты из-за чего чаша переполнилась и вода хлынула на аллею Героев, уточнил чиновник в ходе программы "Утро с мэром".


Специалисты экстренной бригады в ходе осмотра места инцидента отметили, что неизвестные пошли на подобное не с целью хищения задвижек, а для собственного развлечения.

Вопрос: зачем это делается? Вроде везде порядок наводим, только-только собираем такую "пирамидку добра", а потом кто-то раз – и ее обрушает. Поэтому давайте будем все следить за порядком, который наводим в городе, заключил мэр

О факте злодеяния местные власти сообщили в полицию. Сейчас стражам закона предстоит установить личности вандалов.

Да!
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