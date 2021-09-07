Вандалы в Новокузнецке разобрали памятник военнопленным

В Заводском районе Новокузнецка на Верхнеостровской площадке вандалы испортили памятник, сообщили местные жители в социальной сети. Они заверили, что неизвестные спилили и похитили крест от мемориала, который стоял в центре архитектурного строения. Что касается знака, указывающего путь к месту памятного сооружения, то он оказался брошен на землю в заросли травы.

— Вандалы спилили и утащили, возможно, в скупку металлов, крест с памятного знака погибшим венгерским военнопленным в Новокузнецке, — указал автор поста.

В качестве подтверждения своих слов очевидцы прикрепили и снимок, сделанный до визита вредителей. Судя по кадру, в центре памятника был установлен высокий черный крест. В комментариях к посту земляки предположили, что нарушители могли похитить фигуру с целью обогатиться: продать часть от мемориала на металлолом.