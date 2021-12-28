Вандалы утащили украшавшую кофейню дорогостоящую елку в Новокузнецке

В Сети появилось сообщение, что неизвестный злоумышленник в Новокузнецке похитил новогодний арт-объект, который был установлен на крыльце городской кофейни. По словам поста автора в Instagram, на установку праздничной серебристой елки на улице Ермакова владельцам точки общепита потребовалось около шести часов и 60 000 рублей.

– В ночь с 23 на 24 декабря варварски выломали елку с нашего крыльца, – прокомментировала инцидент занимавшаяся дизайном композиции флорист.

Судя по размещенным кадрам, в темное время суток мужчина принялся ломать дерево, а после того, как ему удалось повалить украшение на землю, то нарушитель порядка скрылся.

Жительница южной столицы Кузбасса призвала земляков и местных властей посодействовать в

установлении личности вандала.