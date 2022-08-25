Вандалы устроили погром в обновленном парке кузбасского города

Происшествие случилось в ночь с 24 на 25 августа в городском парке Осинников. Хулиганы сломали качели, испортили информационную табличку, оставили граффити на обшивке сцены и разбросали мусор по территории. Также вандалы принесли с улицы Революции кашпо, извлекли из них цветы, а сами сосуды сломали.

‒ Не успели еще завершить благоустройство городского парка, как мы становимся свидетелями его разрушения, ‒ пожаловались представители городской администрации.

Власти Осинников попросили всех свидетелей инцидента анонимно сообщить информацию о нарушителях. Горожане возмутились поведением неизвестных вандалов и призвали установить камеры видеонаблюдения в месте отдыха.