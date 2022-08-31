Вандалы устроили погром у памятника фронтовикам ВОВ в Кузбассе

Сегодня, 31 августа, стало известно, что в поселке Урск вандалы испортили комплекс в честь фронтовиков, погибших в годы ВОВ. Как сообщил глава Гурьевского муниципального района Станислав Черданцев, инцидент произошел в ночь с 29 на 30 августа. Неизвестные сломали ограждение вокруг памятника воинам и на поселковой Аллее, а также разбросали венки по улице.

‒ Говорят, человек отражается в своих поступках. Я надеюсь, что люди, которые устроили разгром памятных мест в поселке Урск, объявятся сами, ‒ высказался Черданцев в своем Telegram-канале.

Глава муниципалитета отметил, что заявление уже находится в полиции, проводится расследование. Чиновник также подчеркнул, что вандалы еще могут смягчить наказание, явившись с повинной.