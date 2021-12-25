Вандалы разрушили ледяные фигуры в кузбасском поселке

Информация об инциденте в поселке Новый Городок появилась накануне вечером в сообществе во "ВКонтакте". Судя по опубликованным кадрам, ледяные украшения к Новому Году на площади оказались частично повреждены. Очевидцы предположили, что к уничтожению фигуры приложили силы местные вандалы.

– После увиденного опускаются руки и пропадает всякое желание еще что-то делать. Так и будем встречать Новый год в руинах и развалинах. Спасибо! И с Новым годом.., – следует из текста поста.

В комментариях часть пользователей потребовали найти и наказать малолетних вандалов. Пользователи Сети заявили, что виновные должны возместить причиненный ущерб материально.