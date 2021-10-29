Вандалы разгромили новый спортивный объект в Кузбассе

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Спортивная площадка для профессионального спорта в Мариинском районе в скором времени после открытия частично пришла в непригодное для эксплуатации состояние из-за проделок нарушителей порядка.

О проделках неизвестных нарушителей порядка в Мариинском районе Кемеровской области, которые испортили новое поле для минифутбола и предприняли попытку повредить качели на территории спортивной зоны рассказал глава муниципалитета Александр Кривцов в социальных сетях.

– Вандалы вырвали сетку на минифутболе, а плоскогубцами пытались перекусить металлические тросы на качелях. Поэтому мы были вынуждены их демонтировать, чтобы никто не получил травмы, – прокомментировал он.

Также чиновник обратил внимание жителей на то, что открытие мультипарка состоялось чуть больше месяца. В какие сроки специалисты проведут ремонтные работы и будут ли власти восстанавливать все повреждения в тексте публикации не уточняется

Фото: Instagram / Александр Кривцов

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