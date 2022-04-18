Вандалы разгромили могилу кузбассовца

Как сообщается, женщина по прибытии на место захоронения близкого человека в Ленинске-Кузнецком обнаружила, что неизвестные разбросали бутылки со спиртным, а также сломали на могиле рамку, вытащив фото усопшего.

– Это что за свинство просто? Видно, что тут спал человек. Это как вандализм, по-другому никак не назовешь. Я понимаю, что его много кто любил, но это просто вот, – сокрушается горожанка.

Автор ролика выразила надежду, что злоумышленник, который сотворил подобное на кладбище, увидит запись и задумается о своих действиях.