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Вандалы разгромили могилу кузбассовца

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Фото:  

В Ленинске-Кузнецком, Кемеровская область, неизвестные устроили акт вандализма на кладбище. Местные жители сняли на видео последствия.

Как сообщается, женщина по прибытии на место захоронения близкого человека в Ленинске-Кузнецком обнаружила, что неизвестные разбросали бутылки со спиртным, а также сломали на могиле рамку, вытащив фото усопшего.

– Это что за свинство просто? Видно, что тут спал человек. Это как вандализм, по-другому никак не назовешь. Я понимаю, что его много кто любил, но это просто вот, – сокрушается горожанка.

Автор ролика выразила надежду, что злоумышленник, который сотворил подобное на кладбище, увидит запись и задумается о своих действиях.

Видео: telegram / FBI Ленинск-Кузнецкий

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