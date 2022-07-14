Вандалы разгромили детскую площадку в кузбасском городе

Фотографиями, на которых запечатлен поломанный инвентарь на площадке, что расположена на улице Пушкина в Белове, местный мэр Алексей Курносов поделился в социальных сетях.

– Повредили цепочный лаз, испортили скат горки, выломали доски на шведской лестнице. Вдобавок к этому расписали игровой комплекс и разбросали мусор, – перечислил все разрушения чиновник.

К слову, он добавил, что это далеко не единственный случай проявления хулиганства. Так, злоумышленники часто портят имущество в городе: ломают скамейки, ограждения, урны и игровые комплексы. На восстановление всего перечисленного требуются немалые суммы, заключил градоначальник.

Он также призвал граждан фотографировать хулиганов, портящих игровые зоны, поскольку по кадрам стражам закона будет проще установить личность вандалов, а после и отыскать.