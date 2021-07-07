Вандалы разбили памятник покойника на кемеровском кладбище

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Фото:  

Надгробная плита не устояла от напора неизвестных злоумышленников, которые ворвались на кладбище в кузбасской столице и разгромили памятник.

О незаконных проделках вандалов стало известно из публикации в соцсети, которая появилась в местном сообществе сегодня днем в среду, 7 июля. Автор прикрепил две фотографии последствий от работы злоумышленников и указал, что кадры сделал на кладбище в Кировском районе Кемерова.

Вандалы разбили памятник, обозначил автор поста.

В комментариях пользователи с негативом отнеслись к проделкам земляков. Один из комментаторов обозвал неизвестных "животными", а другой заподозрил, что в данном случае ущерб мог быть нанесен из-за "личной вендетты" от соседей или родственников.

Да!
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