Вандалы окропили своими выделениями новый кузбасский парк

Глава Березовского городского округа Светлана Щегербаева поделилась в соцсетях видеозаписью, на которой запечатлена активность вандалов: молодые люди повредили рампу, а также справили нужду на асфальт.

– Отмечу, видеонаблюдение данной территории ведется круглосуточно. Также, системой видеонаблюдения оснащена аллея ул. Кирова, – добавила она.

При этом она отметила, что инцидент произошел на благоустроенной территории в районе дома № 21 по проспекту Шахтеров.

Судя по видео, вандал после уничтожения одного из объектов парка нарушители порядка принялись справлять естественную нужду в общественном месте, однако их проделки запечатлела камера.

По словам чиновницы, съемка передана в правоохранительные органы, а личность злоумышленников устанавливается.