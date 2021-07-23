Вандалы окропили своими выделениями новый кузбасский парк

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Камера наблюдения засняла хулиганов, которые устроили ночью погром в парке города Березовский.

Глава Березовского городского округа Светлана Щегербаева поделилась в соцсетях видеозаписью, на которой запечатлена активность вандалов: молодые люди повредили рампу, а также справили нужду на асфальт.

– Отмечу, видеонаблюдение данной территории ведется круглосуточно. Также, системой видеонаблюдения оснащена аллея ул. Кирова, – добавила она.

При этом она отметила, что инцидент произошел на благоустроенной территории в районе дома № 21 по проспекту Шахтеров.


Судя по видео, вандал после уничтожения одного из объектов парка нарушители порядка принялись справлять естественную нужду в общественном месте, однако их проделки запечатлела камера.


По словам чиновницы, съемка передана в правоохранительные органы, а личность злоумышленников устанавливается.

Видео: Instagram/Светлана Щегербаева

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