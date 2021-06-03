Вандалы испортили городской фонтан в Новокузнецке

Утром, 3 июня, в эфире программы "Утро с мэром" глава Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, что неизвестные испортили фонтан в Саду Металлургов.
— Проблемная история в том, что у нас у людей есть помыслы вандализма: либо это форсунку вообще скрутить и с собой забрать, либо в неё что-то засунуть: ветку, камень кусок дерева. Именно поэтому не работает. Просьба, не ломайте фонтаны, — объяснил Кузнецов.
Градоначальник добавил, что ремонт объектов дорогостоящий и призвал не портить сооружения.
Кроме того, стало известно, почему около Драмтеатра перестал работать фонтан. Кузнецов пояснил, что на объекте нужно заменить трубу. В противном случае вся вода будет литься через край наружу. Ремонт пройдет в ближайшее время.
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