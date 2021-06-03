Вандалы испортили городской фонтан в Новокузнецке

0
Фото:  

В южной столице Кузбасса неизвестные повредили фонтан, из-за чего сооружение стало работать с перебоями.

Утром, 3 июня, в эфире программы "Утро с мэром" глава Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, что неизвестные испортили фонтан в Саду Металлургов.

Проблемная история в том, что у нас у людей есть помыслы вандализма: либо это форсунку вообще скрутить и с собой забрать, либо в неё что-то засунуть: ветку, камень кусок дерева. Именно поэтому не работает. Просьба, не ломайте фонтаны, — объяснил Кузнецов.

Градоначальник добавил, что ремонт объектов дорогостоящий и призвал не портить сооружения.


Кроме того, стало известно, почему около Драмтеатра перестал работать фонтан. Кузнецов пояснил, что на объекте нужно заменить трубу. В противном случае вся вода будет литься через край наружу. Ремонт пройдет в ближайшее время.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25677

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined