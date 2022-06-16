Вандалы испортили детские площадки в кузбасском городе

Состояние детских площадок в Таштаголе возмутило местных властей, которые оказались шокированы проделками местных вандалов, разрисовавших зоны для отдыха малышей. К слову, чиновников возмутило и то, что местные жители оставляют не них много мусора.

– Заехал вечером на несколько площадок, мусора столько, что оторопь берет. И нельзя сказать, что не убираем. Но придется наши площадки приравнять к "красной линии", невозможно, чтобы дети играли в таких условиях, – сказал мэр Андрей Орлов.

В результате теперь специалистам придется исправлять все недочеты: закрашивать рисунки, восстанавливать сломанные детали и прочее.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жительница кузбасской столицы впала в гнев от вида детской площадки, на которую пришла, чтобы отдохнуть со своим ребенком. С ее слов, неизвестные размазали по игровой зоне фекалии.