Вандалы испортили детские площадки в кузбасском городе

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В социальных сетях появились фотографии, сделанные на детской площадке в Таштаголе, где активно поработали хулиганы. Состояние игровых зон шокировало местного мэра.

Состояние детских площадок в Таштаголе возмутило местных властей, которые оказались шокированы проделками местных вандалов, разрисовавших зоны для отдыха малышей. К слову, чиновников возмутило и то, что местные жители оставляют не них много мусора.

Заехал вечером на несколько площадок, мусора столько, что оторопь берет. И нельзя сказать, что не убираем. Но придется наши площадки приравнять к "красной линии", невозможно, чтобы дети играли в таких условиях, – сказал мэр Андрей Орлов.

В результате теперь специалистам придется исправлять все недочеты: закрашивать рисунки, восстанавливать сломанные детали и прочее.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жительница кузбасской столицы впала в гнев от вида детской площадки, на которую пришла, чтобы отдохнуть со своим ребенком. С ее слов, неизвестные размазали по игровой зоне фекалии.

Да!
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