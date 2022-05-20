Вандализм на кладбищах разозлил кузбассовцев

Накануне в Сети появились снимки, на которых запечатлен сваленный и разбитый памятник на кладбище в Ленинске-Кузнецком. По словам горожанки, сделавшей фото, она пришла на могилу своей матери и обнаружила, что до нее там побывали вандалы. Кроме того, женщина рассказала, что и другие места захоронения были испорчены.

‒ На 10-м участке неизвестные мне люди уничтожили памятник моей мамы и повредили остальные, ‒ заявила ленинск-кузнечанка.

Горожанка добавила, что беспокоить память усопших недопустимо, и призвала других пострадавших сообщить о похожих случаях. Комментаторы рассказали, что также столкнулись с вандализмом на кладбищах.

"У нас крест так же сломали", "Ну прям какая-то волна и ведь в Белово то же самое творится", " Люди это делают, подлость, даже от некоторых и не ждешь такого поступка, но это далеко, не единичный случай" (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ высказались жители региона.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что неизвестные устроили погром на кладбище в кузбасском городе.