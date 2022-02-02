Пользователь соцсетей опубликовал видеозапись в одном из пабликов, в котором высказал свое недовольство касательно качества воздуха в городе. Он подчеркнул, что такое явление наблюдается на протяжении нескольких дней.

— Какой нам страшен короновирус , когда в воздухе летает целый набор различных заболеваний ! <...> вам самим то как дышать, нормально? (орфография и авторский стиль сохранены — прим.ред.), — отметил автор.

Подписчики сообщества серьезно отреагировали на новость и забеспокоились о происходящем.

— "Действительно, как то не смешно уже", "дышать невозможно", — прокомментировали жители региона.