"Вам самим-то как дышать?": новокузнечанин пожаловался на стабильно грязный воздух

0
Фото:  

Житель Новокузнецка поделился кадрами вида из окна, на которых город окутал смог.

Пользователь соцсетей опубликовал видеозапись в одном из пабликов, в котором высказал свое недовольство касательно качества воздуха в городе. Он подчеркнул, что такое явление наблюдается на протяжении нескольких дней.

— Какой нам страшен короновирус , когда в воздухе летает целый набор различных заболеваний ! <...> вам самим то как дышать, нормально? (орфография и авторский стиль сохранены — прим.ред.), — отметил автор.

Подписчики сообщества серьезно отреагировали на новость и забеспокоились о происходящем.

— "Действительно, как то не смешно уже", "дышать невозможно", — прокомментировали жители региона.

Видео: Instagram/ kuzbass_news


Накануне специалисты минприроды рассказали о загрязнении воздуха в Новокузнецке.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33257

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined