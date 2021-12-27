Валидаторы в общественном транспорте Кемерова дали сбой

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Жительница кузбасской столицы заявила о проблемах с оплатой проезда бесконтактным способом.

Сегодня, 27 декабря, в социальных сетях появилось сообщение от кемеровчанки, которая не смогла в полной мере воспользоваться валидатором в автобусе №91. Женщина рассказала, что устройство для бесконтактной оплаты проезда не считало транспортную карту, а у водителя не было терминала.

‒ Пришлось приложить банковскую карту. Считал, а пенсионерам по банковской карте скидок никаких. Можно как-то наладить организацию оплаты проезда? ‒ написала кемеровчанка в комментариях на странице главы города Ильи Середюка в Instagram.

На жалобу горожанки ответили представители УЕЗТУ. Они сообщили, что принимают меры по улаживанию проблемы.

‒ В настоящее время совместно с разработчиками валидаторов проводится комплекс технических мероприятий, направленный на выявление и устранение ошибок при считывании некоторых транспортных карт, ‒ заявили специалисты.

Напомним, что система бесконтактной оплаты проезда действует в Кемерове с 11 октября 2021 года. Сразу после запуска с системой начались проблемы. Жители кузбасской столицы до сих пор замечают сбои в работе устройств.

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