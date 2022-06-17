Валидаторы в автобусах разозлили кемеровчан разговорами о деньгах

Пассажиров кемеровского транспорта разозлил тот факт ,что у валидаторов в автобусах появился голос. Так, автор жалобы указал, что если оплата картой прошла успешно, то техника воспроизводит "поездка оплачена", а если деньги не поступили, то издает неприятную вибрацию и звук, напоминающий чем-то сирену. При этом другие люди в салоне авто также все это слышат.

– Добавили низкокачественную озвучку, раздражает. Раньше были только звуки, их было достаточно, теперь же на каждой остановке слышишь, когда люди заходят, – указал автор.

При этом в комментариях под публикацией не все интернет-пользователи поддержали мнение земляка. Некоторые заявили, что подобная озвучка очень даже приятна их слуху, а другие сравнили автоматизированный звук с голосом кондукторов, которые очень громко требовали со всех деньги за проезд.