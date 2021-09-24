Вакцинация животных от вируса COVID-19 началась в зоопарках США

Восприимчивые к заражению COVID-19 животные в зоопарках Franklin и Stone были привиты препаратом от опасной инфекции. Вакцину для зверей предоставила ветеринарная фармацевтическая компания Zoetis.

– Хотя у нас не было случаев заражения COVID-19 среди животных в зоопарках Новой Англии Franklin и Stone, эта вакцина является важной профилактической мерой для защиты видов, восприимчивых к заражению вирусом, – заявил старший ветеринар зоопарка Новой Англии Крис Бонар.

Представители учреждений, где проводится процедура прививания, отметили, что в первую очередь

препарат введен животным, подверженным наибольшему риску заражения коронавирусом, – приматы, кошачьи и куньи. Об этом стало известно в среду на сайте зоопарков Новой Англии (регион на северо-востоке США).

Стоит отметить, что ветеринарная фармацевтическая компания Zoetis пожертвовала более 11 тыс. доз вакцины от китайского вируса, чтобы помочь защитить более 100 видов, обитающих почти в 70 зоопарках и других учреждениях по уходу за животными.