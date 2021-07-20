Вакцинация пожилых граждан от COVID-19 ускорилась в Кузбассе

В общей сложности к настоящему моменту на территории Кемеровской области привиты вакциной от COVID-19 603 961 граждан, что в процентном соотношении составляет 48,7% от подлежащего вакцинации населения.

При этом стоит отметить, что из общего числа за последнюю неделю прививку от коронавируса поставили 8 000 жителей шахтерского края старше 60 лет, а это почти в три раза больше, чем ранее.

– По-прежнему в стационарах много людей с тяжелым течением коронавирусной инфекции. 194 человека на ИВЛ, 2 558 – на кислородной поддержке, – заявил губернатор региона Сергей Цивилев в соцсетях.

Стоит отметить, что ранее власти Кузбасса опубликовали документ об обязательной вакцинации против COVID-19.