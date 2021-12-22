Вакцинация подростков от COVID-19 начнется в Кузбассе после Нового года

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После Нового года в Кемеровскую область поступит вакцина от COVID-19 "Спутник-М", которая предназначена для подростков от 12 до 17 лет. Об этом сообщили представители регионального Минздрава в ходе брифинга.

Специалисты в ходе своего выступления заявили, что вакцинация несовершеннолетних Спутником-М" от опасной китайской инфекции в Кузбассе будет осуществляться только на добровольной основе в случае, если родители или официальные представители подростков напишут письменное заявление.


Отмечается, что партия препарата появится в области только после Нового года. В ближайшее время местные власти должны получить разъяснения из Москвы.


Также представители Минздрава указали гражданам, что "Спутник-М" отличается от "Спутника-V" уменьшенной в пять раз дозировкой основного компонента. В первую очередь врачи советуют вакцинировать подростков, имеющих риски осложнений после заражения COVID-19, то есть детям с ожирением, пороками сердца, поражением бронхов и легких, астмой и подобным.

Да!
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