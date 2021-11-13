Вакцинация от COVID-19 стала обязательной для кузбассовцев старше 60 лет

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Роспотребнадзор Кемеровской области опубликовал постановление, согласно которому прививка от коронавируса стала обязательной для пожилых граждан.

Накануне, 12 ноября, были внесены изменения и дополнения в предыдущее постановление о вакцинации от COVID-19. Согласно новому документу, прививка от коронавируса стала обязательной для пожилых жителей региона.

Подпункт 1.3 пункта 1 дополнить абзацем 3 следующего содержания: "- лиц в возрасте 60 лет и старше", – говорится в постановлении.

Также в документе приведена статистика заболеваемости COVID-19 для лиц преклонного возраста. По официальным данным, за 44 недели зафиксирован рост заболевших среди лиц старше 60 лет – на 19,5 %.

– За четыре дня текущей недели зарегистрирован рост числа заболевших на 9,5 %, в том числе среди лиц старше 60 лет – на 21,6 %, – отмечается в документе.

До 25 ноября гражданам старше 60 лет необходимо поставить первый компонент вакцины, а до 25 декабря — второй. При этом доля вакцинированных в данной категории населения не должна быть менее 80%.


Напомним, что ранее специалисты ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для кузбасских студентов.

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